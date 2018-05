Belgische vrouwenploeg pakt historisch brons, mannenploeg zesde in tweede divisie DMM

05 mei 2018

15u55

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische vrouwen hebben in het Poolse Wroclaw voor de eerste keer in de geschiedenis de bronzen medaille veroverd op het EK squash voor landenteams. In de kleine finale haalden ze het met 2-0 van Nederland.

Nele Gilis won van Milou van der Heijden na een spannende vijfsetter, Tinne Gilis maakte het vervolgens af met een 3-1 zege tegen Natalie Grinham. Aangezien de wedstrijd op dat moment reeds beslist was, moesten de nummers drie niet meer spelen.

Vrijdag waren de Belgische vrouwen in de halve finales gestuit op een sterk Engeland, dat met 3-0 uithaalde en in de finale tegenover Frankrijk staat. Voor België is het de eerste EK-medaille ooit, in 2004 eindigden ze in het Franse Rennes op de vierde plaats.

De Belgische mannenploeg verloorvanmiddag de wedstrijd om de vijfde plaats in divisie twee met 3-1 van Finland.

