Belgische vrouwen na 5-0-zege tegen Schotland zeker van plaats in top vier Redactie

19 januari 2018

22u56

Bron: Belga 0 Meer Sport In hun tweede wedstrijd van de B-divisie in het zaalhockey hebben de Belgische vrouwen (FIH-9) in Ukkel met 5-0 de maat genomen van Schotland (FIH-16). Ze verzekerden zich zo van een plaats bij de eerste vier, die strijden om promotie naar de A-divisie.

Justine Rasir (13e), Marie Ronquetti (18e ps), Laurine Delforge (31e en 40e pc) en Lucie Breyne (39e) scoorden. Eerder op de dag hadden de Indoor Red Panthers Kroatië (FIH-23) al met 4-0 opzijgezet. Zaterdag treffen ze in hun laatste wedstrijd in groep B nog Wales (FIH-24), dat vrijdag 5-0 nederlagen leed tegen Schotland en Kroatië. Zaterdagavond geven de Belgen de eerste van groep A partij en zondag spelen ze tegen de tweede van die groep. De eerste twee promoveren naar het hoogste Europese niveau, waaruit België twee jaar terug degradeerde.

"Ik ben erg fier op mijn speelsters", vertelde coach Sven van der Most. "Ze hebben heel hard gewerkt om het Belgische zaalhockey weer op de kaart te zetten. Dit zijn onze eerste twee internationale zeges sinds lang. Ook de manier waarop geeft voldoening. We speelde offensief en gaven achterin niets weg. De wedstrijd tegen Wales is van geen belang, want Wales is toch al uitgeschakeld. Het wordt een gelegenheid om wat details bij te schaven."

"Onze ploeg is een uitstekende mix van jeugd en ervaring", oordeelt de 21-jarige middenveldster Ronquetti. "We hebben twee ervaren rotten, vier wat jongere speelsters, met toch al heel wat internationale ervaring en dan zijn er de nieuwkomers in het team, amper 16 jaar jong, die net het hoogste niveau ontdekken. De mentaliteit in het team is uitstekend. Die jongeren geven zich echt helemaal. Onze techniek is misschien wat minder goed dan die van andere landen, maar dat compenseren we met onze snelheid en ons tactisch inzicht."