Belgische vrouwen grijpen naast finale op 4x200m vrije slag Redactie

07 augustus 2018

11u34

Bron: Belga 1

De Belgische vrouwenaflossingsploeg heeft zich op het EK zwemmen in Glasgow niet kunnen plaatsen voor de finale op de 4x200 meter vrije slag. Camille Bouden, Juliette Dumont, Valentine Dumont en Lotte Goris zetten in de reeksen een chrono van 8:08.59 op de tabellen, goed voor de negende plaats in de totaalstand. Rusland (7:57.90) tekende voor de scherpste tijd. De acht snelste landen plaatsten zich voor de finale, die later vandaag volgt. België is hiervoor eerste reserve.