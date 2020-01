Belgische vrouwen eindigen als laatste in achtervolging op EK schaatsen, Nederland wint YP

12 januari 2020

15u09

Bron: Belga 0 Schaatsen De Belgische vrouwenachtervolgingsploeg is zondag op het EK schaatsen in het Nederlandse Heerenveen als vijfde en laatste geëindigd. De tijd van het Belgische drietal (Stien Vanhoutte, Anke Vos en Sandrine Tas) was overeenkomstig de verwachtingen (3:17.99).

De Nederlandse vrouwen (Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje) verlengden hun Europese titel met een chrono van 2:57.97. Rusland pakte het zilver in 2:59.04 (+1.07), Wit-Rusland het brons in 3:05.47 (+7.49). Polen (3:05.62; +7.64) bleef België (3:17.99; +20.01) nog ruim voor als vierde.

De Belgische vrouwen moesten het in Heerenveen alleen opknappen. Bij vijf deelnemende teams was er immers geen rechtstreekse tegenstander voor het debuterende trio. Bij de start nam Stien Vanhoutte de leiding. Een hoofdrol was vervolgens gereserveerd voor Anke Vos, omdat Sandrine Tas na haar blessurepauze nog niet helemaal op krachten is.