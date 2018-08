Belgische turnvrouwen dicht bij teamfinale, al geven ze volgens coach misschien forfait: "Er is veel om over na te denken" LPB

02 augustus 2018

20u18

Bron: Belga 3 Meer Sport De kans bestaat dat de Belgische vrouwenploeg in het turnen past voor de EK-finale van de teamcompetitie, ook al heeft ze zich ervoor gekwalificeerd. Dat zegt coach Marjorie Heuls.

België staat op het EK in Glasgow met 159,331 punten voorlopig aan de leiding na drie subdivisies. Nog één subdivisie, met de acht beste landen, moet worden afgewerkt. De kansen van Nina Derwael, Axelle Klinckaert, Senna Deriks en Maellyse Brassart om de medaillestrijd met acht, voorzien voor zaterdag, te halen zijn dus reëel.

Niettemin lanceerde coach Marjorie Heuls op het einde van de namiddag een 'bommetje'. "Zelfs al zijn we geplaatst, dan nog is het mogelijk dat we forfait geven voor de finale", aldus Heuls. "Ik ga erover praten met de federatie en de ploeg. Er is veel om over na te denken. Vanavond nog wordt een beslissing genomen. Wat mij vooral stoort, is dat we geen vervangster hebben voor de grondoefening. We zijn hier met vier turnsters en slechts drie die voor de grondoefening gaan. Ik kan het mij niet veroorloven Nina (Derwael, red.) weg te houden van de grond.

Derwael sukkelt wat met de enkels, terwijl de grondoefening veel van haar lichaam vraagt. "Misschien moeten we een gemakkelijkere oefening turnen", aldus Heuls nog. "Ik ga het nog bekijken. Axelle Klinckaert is ook pas fit na een knieblessure. Je moet met alles rekening houden. Turnen is hard."

Een eventueel forfait wordt overwogen om de turnsters te sparen aangezien in oktober het WK in Doha op het programma staat. Dat toernooi geldt tevens als eerste kwalificatiemanche voor de Olympische Spelen van Tokio.

In de individuele competities leidt Derwael voorlopig op de balk en staat ze tweede aan de brug, de discipline waarin ze titelverdedigster is.