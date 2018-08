Belgische turnsters ambitieus bij start EK: "Derwael voelt zich verantwoordelijk voor de hele ploeg" Bart Fieremans in Schotland

02 augustus 2018

08u50 0 Meer Sport De Belgische turnsters - Nina Derwael (18) voorop - mikken vandaag op het EK niet alleen individueel op finales, ook als team valt er wat te rapen. Top acht is het doel. Het typeert Derwael hoe serieus ze het teamevent neemt. "Nina voelt zich verantwoordelijk voor de héle ploeg."

De SSE Hydro is een knap staaltje architectuur in Glasgow. De moderne evenementenhal is voor de gelegenheid omgetoverd tot de arena voor het EK turnen, en geen onbekend terrein voor vele gymnasten. In 2015 vond hier al het WK plaats. Ook Nina Derwael was er toen bij, maar dan als toeschouwer. De aanblik nu is helemaal anders, vertelt Derwael: "We namen al eens een kijkje. We kwamen beneden langs het podium binnen, het was wel grappig om daar nu beneden te staan, drie jaar geleden zat ik nog daar in de tribune."

