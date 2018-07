Belgische turnmeisjes zijn klaar voor EK in Glasgow: "Vertrouwen opdoen voor WK in Qatar" Redactie

30 juli 2018

15u57

Op 2 augustus begint de eerste editie plaats van de European Championships, waarin zeven olympische sporten worden beslecht. Het atletiekonderdeel vindt plaats in Berlijn, terwijl het Schotse Glasgow gastheer is voor zwemmen, wielrennen, turnen, golfen, roeien en triatlon. Blikvanger in het turnen is Nina Derwael, die haar gouden medaille op de brug met ongelijke leggers op het EK van vorig jaar verdedigt.

Van 2 tot 5 augustus zijn de vrouwen aan de beurt in het turnen, van 9 tot 12 augustus is het aan de mannen. En dat terwijl het EK turnen traditiegetrouw eind april werd georganiseerd. "Dat heeft gevolgen voor de planning van de trainingen", aldus Marjorie Heuls, de Franse trainster van de Belgische meisjes. "De juni-examens vergen veel inspanning, daar moet rekening mee gehouden worden op het gebied van recuperatie. Die was nooit echt optimaal in de aanloop naar het EK."

Bij deze nagelnieuwe editie horen ook enkele nieuwe regels: voortaan mogen de turnteams, bestaande uit maximum vijf gymnasten, er slechts drie per discipline inzetten (evenwichtsbalk, sprong, brug met ongelijke leggers en vloer). Vanaf nu tellen ook alle drie de scores mee. "Valpartijen worden voortaan belangrijker, aangezien niet enkel het beste resultaat zal tellen maar álle resultaten", gaat Heuls verder. Geen ruimte meer voor fouten dus. "Dat zal de stress automatisch verhogen, maar dat zal bij iedereen zo zijn".

Aangezien dit EK niet meetelt voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio, krijgt Rune Hermans (11e in de allroundfinale op het WK 2017 in Montréal) rust. Ze moet in augustus nog enkele examens afleggen aan de universiteit. In plaats van vijf gymnastes stuurt België er dus maar vier naar Glasgow: Nina Derwael, Axelle Klinckaert, Senna Derika en Maellyse Brassart. De zeventienjarige Brassart, 14e in de allroundfinale op het EK voor junioren in 2016, maakt haar EK-debuut. "Maellyse is een uitstekende turnster, ze is heel goed aan de balk. Ze mist nog wat zelfvertrouwen, zulke competities op hoog niveau kunnen haar dus alleen maar goed doen", aldus Heuls, die in Glasgow op 160 punten of meer mikt. "Maar ik wil vooral vertrouwen opbouwen voor het WK in Qatar in het najaar".