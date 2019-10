Belgische turnjongens missen olympische teamkwalificatie Tokio 2020: “Nu deze mokerslag verwerken” Bart Fieremans in Duitsland

07 oktober 2019

15u13 2 Meer sport De Belgische turnjongens zijn er niet in geslaagd om zich net als Nina Derwael en co. als team via de top-12 te plaatsen voor de Olympische Spelen. Na hun subdivisie strandden ze met 240.360 punten op de 14de plek, met nog zes landen te gaan. Teveel fouten op het paard en de ringen waren dodelijk voor de ambitie: “We kunnen vandaag niet spreken van een topprestatie.”

245 punten was het streefdoel, maar die lat lag erg hoog. De Belgische turners moesten zich dus overstijgen. Hun ambitie kreeg al een stevige deuk aan het eerste toestel, het paard met bogen met drie vallen en dus drie keer een puntaftrek. “Drie fouten op het paard is onvergeeflijk, want dan zakt het puntentotaal zwaar”, aldus coach Koen Van Damme. “Na het eerste toestel wisten we dus al dat het zeer moeilijk zou zijn om ons doel van 245 punten te halen. We hebben daarna de kopjes niet laten hangen, op de laatste vier toestellen waren we oké, maar ook niet foutloos. Het eindresultaat is niet goed en daar draait het om. Vandaag was onze dag niet. We kunnen niet spreken van een topprestatie, en nu moeten we als team deze mokerslag samen verwerken.”

Noah Kuavita, die een mooie score op de sprong behaalde, zag zijn ambitie voor allround op het paard de mist ingaan. “Maar de zwaarste klap is toch dat we als team ons olympisch doel missen. Daar werken we tenslotte jaren voor en turnen is een heel harde sport. We geloofden er allemaal in en hebben elkaar de laatste maanden op training gepusht om tot het uiterste te gaan, maar het is op het moment zelf dat het moet gebeuren. Dat is ons helaas niet gelukt.” (Lees verder onder de foto)

Jimmy Verbaeys was de enige van het gezelschap die in Londen 2012 al eens van de Olympische Spelen geproefd heeft. “Voor mij is de niet-kwalificatie misschien niet het einde van de wereld omdat ik de Spelen al eens meegemaakt heb, maar voor de andere jongens is dit heel zwaar. Ik zelf ben wel goed begonnen op het paard - mentaal het moeilijkste toestel. Dat bleek voor de andere jongens, maar ik kan hen niets kwalijk nemen. Ik weet hoe hard turnen is: elke dag trainen in de turnzaal, met soms de vraag: ‘Waarom?’”

Verbaeys mocht zijn allroundambitie opbergen na de sprong: “Mijn aanloop kwam niet goed uit. Dat overkomt me bijna nooit, en nu gebeurt het net op de olympische kwalificatie. Dat is niet leuk. Daardoor mis ik mijn plan om 80 à 81 punten te halen. Voor de ploeg was dit niet de doodsteek, maar wel voor mezelf.”

Verslag per toestel

Jimmy Verbaeys startte op het paard met bogen uitstekend met 13.200 punten. Maar daarna kregen zowel Noah Kuavita, Luka Van den Keybus als Maxime Gentges – voor wie het paard tot zijn specialiteit hoort - puntaftrek door een val. Omdat de drie beste scores van de vier turners per toestel meetellen, woog de overlast aan fouten al zwaar door in de eindafrekening met een ontgoochelend totaal van 36.699 punten.

Ook de ringen zijn niet het lievelingstoestel van de Belgische mannen. Gentges haalde als laatste van het team de beste score van de Belgen met 13.200 punten. Bij Van den Keybus, Verbaeys en Kuavita was de uitvoering van de sprong en de landing niet zo zuiver: zij bleven allen steken onder de 13 punten. Met een totaalscore van 38.499 punten had België hier op meer verhoopt.

De sprong ligt Team Belgym beter en dat vertaalde zich in de scores. Kuavita zorgde voor de beste uitvoering en raapte liefst 14.400 punten. Ook Kenis (14.166) en Van den Keybus (13.900) konden vertrouwen putten uit de sprong. Verbaeys zag zijn oefening de mist ingaan na een fout in de aanloop: zijn score (12.366) viel als minste van de vier Belgen af. Met een totaal van 42.466 punten deed België niet veel onder dan enkele wereldtopnaties: dat moest moed geven voor het vervolg.

Op de brug presteerde België solide. Kuavita balde zijn vuisten na zijn prima oefening, de beste van alle Belgen en gehonoreerd met 13.866 punten. Verbaeys zag een mindere landing doorgerekend op zijn lievelingstoestel met een score van 13.333. Van den Keybus (13.566) en Gentges (13.533) deden net iets beter en hielpen België aan een totaal van 40.965 punten op de brug.

Aan de rekstok vielen de punten van Kenis als minste (12.000) af na een val. Kuavita gaf het beste zichzelf op zijn lievelingstoestel waar hij bij de uitvoering van zijn oefening met een hoge moeilijkheidsgraad wel enkele slordigheidjes maakte. Maar Kuavita oogstte applaus van de zaal na zijn landing en schonk België 13.566 punten. Ook Verbaeys (13.533) en Van den Keybus (13.500) deden hun job voor een totaal van 40.599 punten aan de rekstok.

Op de laatste grondproef gaf Van Den Keybus het voorbeeld met een puike uitvoering van zijn sprongen: goed voor 14.133 punten. Kuavita verloor wat tienden door met zijn voeten buiten de lijnen te belanden. Met een score van 12.966 toonde hij zich mistevreden. Verbaeys (13.566) en Kenis (13.433) zorgden dat België op de vloer toch een deftige totaalscore van 41.132 punten oogstte.