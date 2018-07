Belgische taekwondoka: “Plots verscheen ik in grote koppen in alle Iraanse media. Ik was een schande voor het land” XC

Bron: De Zondag 2 Meer Sport Raheleh Asemani is al vijf jaar niet langer welkom in Iran. De taekwondoka vocht tegen een Israëlische atlete -wat haar land verbiedt- waarna ze politiek asiel aanvroeg in België. Op 13 april 2016 kwam de verlossing dat haar naturalisatie tot Belgische rond was. “Ik ben België heel dankbaar”, luidt het in De Zondag.

Vijf jaar geleden ging het in de finale van de Dutch Open helemaal mis. Asemani won dan wel, maar was in Iran kop van Jut. “In de finale stond ik tegenover een Israëlisch meisje. Wie de finale bereikt, wil die ook winnen. Dat is de mentaliteit van een sportvrouw. Ik heb ook gewonnen, met groot verschil zelfs. Ik was heel fier”, doet Asemani haar verhaal in De Zondag.

“Maar plots verscheen ik in grote koppen in alle Iraanse media. Ik was een schande voor het land, want ik had tegen een Israëlisch meisje gekampt én dat zonder hoofddoek. Het is voor Iraniërs verboden om tegen Israëlische atleten te vechten. Ook kampen zonder hoofddoek mag niet. Maar ik zag daar geen graten in omdat ik met de Belgische ploeg mee was.” De taekwondoka verbleef toen even bij een tante in het Antwerpse.

“Sindsdien durfde ik niet meer terug te keren naar Iran. Ik vreesde ervoor opgepakt te worden. En dan wacht de gevangenis. Je hoort nog van die verhalen. De relatie met Israël ligt heel gevoelig. Maar ik ben een sportvrouw. Sport staat toch los van politiek? Moet ik een finale opgeven omdat de tegenstander van Israël is? Ik vind dat niet eerlijk.”

"Papa smeekt me terug te keren"

“Ik heb daarna asiel aangevraagd. Dat ging niet zo snel. Gelukkig hebben de federatie en Sport Vlaanderen mij goed geholpen. Intussen moest ik in een asielcentrum wonen. Dat was zwaar: met vier mensen in één kamer, in een land waar je de taal niet spreekt. Ik miste vooral mijn familie. Ook mijn ouders hadden het moeilijk. Mijn papa had net een zware operatie ondergaan aan zijn hoofd. Ik kon hem niet zeggen dat zijn dochter het moeilijk heeft. Ik wou hem geen extra pijn doen. Dat was het zwaarste voor mij: dat ik niet eens mijn hart kon luchten bij mama of papa.”

“Tot op vandaag smeekt papa me bijna elke dag om terug te keren. Ik zal ervoor zorgen dat je niets overkomt, zegt hij dan. Maar ik ben te bang. Het is te gevaarlijk in Iran. Wanneer ik mijn ouders voor het laatst gezien heb? Twee jaar geleden. Maar we bellen wel elke dag. Hoe dan ook: ik zou graag een goed leven uitbouwen in België. Ik ben hier gelukkig. Ook mijn verhaal in het taekwondo is nog niet geschreven. Ik wil een medaille op de Spelen (In Rio werd ze vijfde, red.). Dat moet dan maar in Tokio gebeuren. En liefst goud. Ik wil en zal in België mijn droom waarmaken.”