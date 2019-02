Belgische schaatsers mogen deelnemen aan WB-manches ploegenachtervolging DMM

21 februari 2019

België mag komend schaatsseizoen in de ploegachtervolging deelnemen aan wereldbekerwedstrijden.

Voorzitter Corné Lepoeter heeft van de Internationale Schaats Unie (ISU) te horen gekregen dat er geen bezwaren zijn tegen deelname. Er was onduidelijkheid omdat Anke Vos niet had voldaan aan de eis van 2:10 op de 1500 meter. Ze reed 2:10.44.

Dat is de voorwaarde om bij de massastart en de ploegachtervolging te mogen starten. Sandrine Tas en Stien Vanhoutte voldeden wel aan die eis. Als skeeleraars hebben de drie al een internationale reputatie, dit seizoen stonden ze voor het eerst op de schaatsen.

Coach Ferre Spruyt is tevreden. "We hebben het project aangevangen met de gedachte: we zien wel. Maar al snel had iedereen het gevoel dat ze ermee wilden doorgaan. Het zijn stuk voor stuk atleten die al internationaal gepresteerd hebben en ze starten zo'n project niet om slechts 'opvulling van de hoop' te zijn. Deelname aan de wereldbekers was het eerste doel, nu moeten we ons voorbereiden op het volgende seizoen en de doelen verleggen."