Belgische polsstokspringer gewond na landing naast mat in bomvol stadscentrum Apeldoorn Redactie

10 september 2018

10u31

Bron: De Stentor 0 Meer Sport De Urban Pole Vault Series - polsstokhoogspringen - in Apeldoorn zijn gisteren afgelast nadat een Belgische deelnemer bij het inspringen naast de mat terecht kwam en gewond raakte.

De Belgische springer heeft een sleutelbeenbreuk en een zware hersenschudding opgelopen. "Zijn situatie is stabiel", laat Eelco Sintnicolaas namens de organisatie weten. Het ongeluk gebeurde bij het inspringen, "De deelnemer kwam met zijn polsstok te dicht bij de mat en werd teruggeslingerd, waarna hij in de lucht zijn polsstok losliet."

Wedstrijd

Polsstokhoogspringen midden in de stad klinkt al vermaak, maar het gaat om een serieuze wedstrijd. De locatie is vooral bedoeld om de sport breed onder de aandacht te brengen. Apeldoorn is de finale van een driedaagse stedentrip, die vrijdag begon in Alphen aan de Rijn en gisteren in Wormerveer werd gehouden.

Het gaat om een initiatief van onder andere de Apeldoornse meerkamper (en polsstokhoogspringer) Eelco Sintnicolaas.

Hulpverlening

Ambulancepersoneel heeft zich bekommerd om het slachtoffer: in allerijl moesten terrasbezoekers van hun plek weg om de hulpverleners ruim baan te geven. Vrijwilligers creëerden daarna een soort van cordon om het slachtoffer wat privacy te geven. Hij werd in dekens van aluminiumfolie gewikkeld om hem warm te houden.