Belgische MMA-kampioene maakt langverwachte comeback tegen Brits opkomend talent

Op 25 november in de Lotto Arena van Antwerpen maakt Cindy Dandois, de Belgische MMA-kampioene, haar langverwachte comeback in de kooi. Haar tegenstandster: Kerry Hughes. Geen gemakkelijke opdracht voor Dandois, aangezien de Engelse als één van de grootste opkomende talenten in de MMA-wereld wordt beschouwd.

In april dit jaar pakte Cindy Dandois nog nipt naast de wereldtitel bij de bantamgewichten tegen de Canadese Alexis Davis. Nu organiseert Eleven Sports, in samenwerking met 'Cage Warriors', op 25 november een gala-avond Cage Warriors 89 in de Lotto Arena van Antwerpen, met op de affiche onder meer de langverwachte rentree van Dandois. De Belgische MMA-kampioene, die acht van haar elf profkampen won, neemt het daarin op tegen de Engelse Kerry Hughes.

Cage Warriors-voorzitter Graham Boylan is alvast bijzonder opgezet met de aantrekkelijke affiche tegen Hughes: "Van zodra we wisten dat Cindy beschikbaar was, leek het ons een uitgelezen kans om haar te strikken. Ze is een pionier voor de sport in België en haar terugkeer naar de MMA, uitgerekend in haar eigen stad, wordt een speciale gelegenheid voor haar en haar fans. Ik verwacht daarnaast een grootse prestatie van Kerry Hughes. Zij is zeker een talent om in de gaten te houden."



Tickets voor Cage Warriors 89 zijn HIER te verkrijgen.

Kerry Hughes aan het werk: