Belgische megastunt in het darts: ‘Dancing Dimi’ Van den Bergh vernedert nummer één tijdens recordopkomst in stadion Schalke 04 GVS

25 mei 2018

23u06

Bron: Belga 0 Meer Sport Een recordaantal toeschouwers bij een dartstoernooi heeft 's werelds nummer een Michael van Gerwen zien afgaan. De tweevoudige wereldkampioen moest in de kwartfinales van het German Darts Masters in Gelsenkirchen diep buigen voor onze landgenoot Dimitri Van den Bergh (PDC-36), de wereldkampioen bij de jeugd. Die won met 8-3.

De Nederlander haalde weliswaar een hoger gemiddelde dan Van den Bergh (98,72 tegen 94,35), maar "Mighty Mike" miste heel wat dubbels. Van den Bergh toonde zich met een checkout percentage van 47,06 procent wel accuraat.

Het evenement werd gehouden in de Veltins Arena, het voetbalstadion van de Duitse club Schalke 04. Meer dan 20.000 dartsfans volgden vanaf het veld de partijen op het podium. Daarmee werd het record uit 1939 ruimschoots verbroken. Toen zaten ruim 14.000 toeschouwers bij een toernooi in Londen. Het naoorlogse record werd eerder dit jaar gevestigd bij de Premier League Darts in Berlijn, waar 12.000 mensen op afkwamen.

"Ik ben heel ontgoocheld over mijn prestatie. Ik speelde niet goed genoeg en Dimitri was de verdiende winnaar", reageerde Van Gerwen op Twitter. "Hij heeft zijn kansen gegrepen en strafte mijn fouten af. De fans wil ik bedanken om te komen kijken. 20.000 toeschouwers bij een dartsmatch, het is geweldig."

In de halve finales geeft Van den Bergh opnieuw een tweevoudige wereldkampioen partij. Hij neemt het op tegen de Schot Gary Anderson (PDC-4). In de andere halve finale komt de Schotse titelverdediger Peter Wright (PDC-2) tegenover regerend wereldkampioen Rob Cross (PDC-3) of de Oostenrijker Mensur Suljovic (PDC-6) te staan.