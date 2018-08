Belgische mannen sneuvelen na stevige valpartij en meest onfortuinlijke plek in achtste finales EK BMX GVS

11 augustus 2018

11u35

Bron: Belga en eigen berichtgeving 0 Meer Sport Ruben Gommers en Mathijs Verhoeven hebben zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het EK BMX.

Verhoeven eindigde in zijn achtste finale-reeks als vijfde (37.414). Gommers kwam in diezelfde reeks ten val, zette nog wel een tijd neer (1:40.719), maar die volstond uiteraard helemaal niet voor kwalificatie. Enkel de eerste vier plaatsten zich immers voor de kwartfinales. De Brit Kye Whyte (35.118) tekende in de reeks van de Belgen voor de scherpste chrono. Gisteren sneuvelden Elias Verbinnen, Marnicq Janssens en Wouter Segers in de reeksen.

Exit men elite in the 1/8 finals. 5th place for @mathijsverhoev1, @rubengommers_41 crashed #eurobmx18 #glasgow2018 pic.twitter.com/UqVEEZG428 Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Bij de vrouwen is Elke Vanhoof nog in de running voor de Europese titel. De voormalige Europees kampioene en olympisch finaliste werkt om 12u40 de halve finales af. "Zonder tegenslag mag Elke mikken op een finale en is een podium mogelijk", is bondscoach Chris Jacobs hoopvol.