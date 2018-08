Belgische kers op de taart na groot succes op EK skeeleren: Bart Swings pakt goud op marathon GVS

23 augustus 2018

17u31 1 Meer Sport Het Europese kampioenschap skeeleren in Oostende is een groot Belgisch succes. Na al het eremetaal van de voorbije dagen heeft Bart Swings (27) goud veroverd op de marathon. Hij verlengde daarmee zijn titel. De Leuvenaar kwam met een kleine voorgift solo aan.

In de laatste ronde door het centrum van de kuststad nam hij afstand van zijn medevluchters, de Spanjaard Patxi Peula en de Nederlander Crispijn Ariëns. Met een voorsprong van vier seconden kon hij zijn marathontitel verlengen. Het zag er in het begin echter even niet goed uit, Swings kwam immers halfweg de wedstrijd ten val. "Door die val werd de race erg zwaar en had ik weinig zin in een eindsprint", vertelde Swings na afloop. Hij snelde op het einde dus weg van de tegenstand. (lees onder de video verder)

@bartswings wint de marathon op het #EK #skeeleren te #oostende @VisitOostende pic.twitter.com/baNgclwq4x Filip Baessens(@ filipbaessens) link

Een uur voor Swings, die op de Winterspelen in februari in Pyeongchang naar zilver schaatste op de massastart, had Jason Suttels overtuigend de titel gepakt bij de junioren. In de laatste omlopen bouwde Suttels een voorsprong op het peloton op van meer dan een halve minuut. Schijnbaar moeiteloos veroverde hij zijn de derde titel van het toernooi. "Ik heb zeker genoten van de wedstrijd", zei Suttels. "Mijn plan was niemand te laten gaan en de laatste vier ronden te gaan. Ik voelde dat ik dat kon, al was het zwaar."

24 medailles

Dat Sandrine Tas in de afsluitende marathon geen rol van grote betekenis speelde (ze werd tiende na winst in de pelotonsprint), doet niets af aan de schitterende prestaties die zij behaalde. Zeven titels in een toernooi duidt op een dominantie die tamelijk uitzonderlijk is.

Toen de Francaise Chloë Geoffroy in een felle eindsprint de titel opeiste, ging er een zucht van opluchting door de Alfons Pieterslaan. Twee Italiaanse skaters, Laura Laurenzato en Luisa Sophia Woolaway, leken hun lange ontsnapping met het kampioenschap te bekronen. Rondenlang hadden de overige Azzurri onder leiding van Francesca Lollobrigida afstopwerk verricht. Ondanks de dopingschorsing van haar jongere zus Giulia die veel opschudding veroorzaakte, was de oudste Lollo gestart. Door de dopingzaak was bij skaters en publiek een duidelijk anti-Italiaanse stemming ontstaan.

De skeelerzesdaagse in Oostende resulteerde voor de Belgen in 24 medailles: twaalf keer goud, vier zilver en acht. World Skate, de nieuwe mondiale organisatie van het inline skaten, lonkt graag naar de olympische status, die door Jeugd Olympische Spelen nabij lijkt. Maar de organisatie in Europa is de kinderschoenen nog niet ontgroeid. Waar en of er volgend jaar een continentale titelstrijd wordt gehouden, is nog onduidelijk.