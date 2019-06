Belgische kajakkers telkens zevende in finale: “Goede stap richting WK”



Bart Fieremans in Minsk

26 juni 2019

11u16

Zowel kajakker Artuur Peters (1.000m) als het duo Hermien Peters en Lize Broekx (500m) bleven uit het zicht van de medailles in hun A-finale, maar konden best leven met hun zevende plek: "We tonen dat we zonder ideale voorbereiding bij de top horen. Echt pieken moeten we op het WK."

Dat WK vindt eind augustus in Hongarije plaats. Voor Bob Maesen, technisch directeur topsport van de Vlaamse Kano- en Kajakfederatie, gold deze competitie in de Europese Spelen in Minsk als een goeie voorbereiding om het “olympisch gevoel te triggeren” en competitieritme op te doen richting het WK. Want daar zijn in augustus al olympische tickets voor Tokio 2020 te verdelen. Artuur Peters blikte tevreden terug op zijn zevende plek in de A-finale van de 1.000m, al kon hij niet meedingen voor de medailles. De 22-jarige Limburger strandde op vijf seconden van de Hongaar Balint Kopasz die goud pakte in 3:30.936. “Mijn snelheid in de halve finale was wat rapper dan in de finale”, vond Artuur Peters. “Het tempo kwam er minder uit. Mijn reactie bij de start was minder, en ik lag snel een halve boot achter. Dat speelt mentaal. Op het laatst kwam ik ook de man met de hamer tegen.”

Goede hoop

Met zijn A-finale schept Artuur Peters wel vertrouwen richting het WK. “We zijn nog in volle opbouw. We nemen dit mee als ervaring. Op het WK gaan de beste vijf rechtstreeks naar de Spelen. Daar zit ik nu nog niet tussen. De plaatsing zal zeer hard worden.”

De motivatie om nu de Spelen te halen is nog groter Hermien Peters

Artuur Peters proefde in 2014 al van de Olympische Spelen in Rio, zijn zus Hermien miste Rio op een haar na. Samen met Lize Broekx droomt ze op de K2 500m van een olympische kwalificatie voor Tokio 2020. Als duo haalden ze al vaker het podium op wereldbekers, dus het kan: “In ons nummer gaat de top zes op het WK rechtstreeks naar Tokio 2020. Dat is een boot meer dan bij Artuur, onze kans in theorie iets groter. De motivatie om nu de Spelen te halen is nog groter”, aldus Hermien Peters.

In hun zevende plek gisteren in de A-finale zagen ze een bevestiging dat ze op de goede weg zijn. Lize Broeckx: “Zeker omdat we niet ideaal voorbereid waren. Dat we ons in deze omstandigheden rechtstreeks geplaatst hadden voor de A-finale geeft goede hoop. We hebben nu nog een lange periode om de basis op te bouwen en dan top te zijn voor het WK.”