Belgische jumpingploeg opnieuw ongenaakbaar in Nations Cup Finale van Barcelona Luc Wuyts

03 oktober 2019

20u36 0 Jumping De Belgische jumpingploeg won in Barcelona de kwalificatieproef van de Longines FEI Nations Cup finale en werpt zich zo op tot topfavoriet om zondag zichzelf op te volgen in het geesteskind van de Belgische voorzitter van de Internationale Ruitersportfederatie FEI, Ingmar Devos.

Dankzij de nulronden van Olivier Philippaerts/H&M Extra en Gregory Wathelet/MJT Nevados S en de vier strafpunten van Pieter Devos/Jade van de Bisschop en het schrapresultaat van Jérôme Guery/Quel Homme de Hus eindigden de Belgen op de eerste plaats in een proef, die meer dan zwaar genoeg was om het koren van het kaf te scheiden. Sterke landen zoals Nederland, Engeland en de Verenigde Staten haalden gisteren de top 8 niet en werden zo verwezen naar de troosting die zaterdagavond op het programma staat. Maar ook thuisland Spanje haalde die top 8 niet want met 12 strafpunten eindigden zij ex-aequo met Duitsland, Zwitserland en Italië maar zij realiseerden de traagste totaaltijd, al was het verschil met Italië, slechts 45 honderdsten van een seconde.

Europees kampioen België moet het zondag opnemen tegen Columbia, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Zweden en Zwitserland. Columbia, Ierland en Italië voeren tegelijkertijd een aparte onderlinge strijd voor het laatste ticket voor de Olympische Spelen 2020 in Tokio.

