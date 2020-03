Belgische indoorsporten wachten af na advies premier Wilmès: “Situatie dag per dag bekijken” TLB/BF

10 maart 2020

16u49 0 Meer port Het advies van de Belgische regering om evenementen vanaf 1000 mensen die zich binnen afspelen af te gelasten, heeft ook gevolgen voor de Belgische (indoor)topsport. Maar van een algemene afgelasting is voorlopig zowel in het basketbal als het volleybal nog geen sprake. Ook de Champions League-wedstrijd van Filou Oostende van vanavond gaat gewoon door.

Het schrappen van grote indoorevenementen is nodig om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te vertragen, zei premier Sophie Wilmès vanmiddag op een persconferentie. De maatregel geldt voorlopig voor de hele maand maart en voor verschillende sporten in België heeft dat wel gevolgen. Denk maar aan het basketbal of volleybal. Zo speelt Filou Oostende vanavond in de Champions League basketbal - tot nader order - tegen Tenerife. De kustploeg is voorlopig niet van plan om in te grijpen.

“Tot nader order heeft het op ons geen invloed”, bevestigt Marie De Clerck, algemeen manager van Filou Oostende. “Ik heb contact gehad met de Champions League en aangezien het om een advies en geen verplichting gaat, laten ze het aan ons over om een beslissing te nemen. Wij stellen daarom voor om alles gewoon te laten zoals het is voor vanavond en daarna kunnen we de situatie indien nodig nog herbekijken. We staan ook in contact met burgemeester Bart Tommelein.”

“Bindend advies of geen advies”

Morgen zit de Belgische Pro Basketball League, de hoogste afdeling, samen met de clubs uit de EuroMillions League om de situatie te bespreken. “Vrijdag zijn er al twee competitiewedstrijden en de CL-wedstrijd in Oostende vanavond gaat dus inderdaad gewoon door”, zegt Arthur Goethals, voorzitter van de Pro Basketball League. “Persoonlijk heb ik wel het gevoel dat de regering zijn verantwoordelijkheid ontvlucht. Ofwel geven ze een bindend advies ofwel geen advies. Nu leggen ze de verantwoordelijkheid bij het publiek. Maar wij, de clubs en de federatie, beschikken niet over degelijke medische informatie die een minister of kabinet wel heeft, hoe kan je dan de verantwoordelijkheid bij ons leggen?”

Wat met het volleybal?

Ook in het volleybal is er van een algemene afgelasting nog geen sprake. Dat zegt Geert De Dobbeleer, de algemeen directeur van de volleybalbond. “Er wordt op dit moment wel overlegd tussen de clubs en de Liga’s”, aldus De Dobbeleer. “Het gaat om een advies van de regering, geen verplichting. Van een algemene afgelasting is er op dit moment nog geen sprake, maar uiteraard zal de situatie van dag tot dag geëvalueerd worden. En natuurlijk zullen we ons aansluiten bij de beslissingen van de overheid. Maar op dit moment is het dus allemaal nog redelijk onduidelijk. Wat gaan ze doen met scholen of bedrijven waar meer dan duizend mensen werken?”

Het nieuwe advies van de regering geldt niet voor het voetbal, maar ook de Pro League en de Belgische voetbalbond zitten samen om te bekijken of ze hun huidige aanbevelingen moeten aanpassen.