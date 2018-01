Belgische hockeyvrouwen verliezen eerste oefenpartij op winterstage in Argentinië DMM

26 januari 2018

11u50

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische nationale vrouwenhockeyploeg (FIH 13) heeft in Buenos Aires met 5-2 (rust: 1-0) verloren van Argentinië. In de eerste van zes oefeninterlands tegen het nummer drie op de FIH-ranking was het thuisland een maatje te groot.

Vorige week wonnen de Red Panthers tweemaal met 2-1 van Chili (FIH 15) in het kader van hun Zuid-Amerikaanse stage ter voorbereiding van het WK in Londen (21 juli-5 augustus).

Elodie Picard, de doelvrouw van de Indoor Red Panthers die op het voorbije EK (divisie B) haar netten ongeschonden hield, voegde zich bij de groep. Ze vervangt Aisling D'Hooghe, die zich aan de schouder blesseerde en terugkeerde naar België.

In het eerste duel met de Argentijnen stond echter Elena Sotgiu in doel. Niels Thijssen zag dat zijn team in het laatste kwart tegen een 3-0 achterstand aankeek. De Belgen kwamen terug tot 3-2 via Joanne Peeters en Shaunda Ikegwuonu, maar Argentinië lukte in het slot nog twee treffers.

Morgen staan beide teams opnieuw tegenover elkaar in een wedstrijd met gesloten deuren.

België speelt gelijk tegen Australië in laatste oefenpot voor WK indoor

De Belgische indoorhockeymannen (FIH 16) hebben in Court-Saint-Etienne dan weer 6-6 gelijkgespeeld tegen Australië (FIH 11). Het was de laatste vriendschappelijke interland ter voorbereiding van het WK, dat van 7 tot 11 februari doorgaat in Berlijn. Vorige week zaterdag versloegen de Indoor Red Lions de Australiërs met 7-5 in Ukkel.

De Belgen, die twee weken geleden in Antwerpen Europees vicekampioen werden, leidden met 5-2 bij de rust. In de tweede helft kwamen de Australiërs langszij. In de shoot-outs haalde Australië het met 4-3.

Op het WK nemen de Indoor Red Lions het in de groepsfase (poule B) op tegen Oostenrijk (FIH 2), Rusland (FIH 4), Iran (FIH 7), Zwitserland (FIH 8) en Zuid-Afrika (FIH 12).

