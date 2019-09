Belgische hockeybond rondt kaap van 50.000 leden, meer dan het dubbele van in 2009 LPB

20 september 2019

10u29

Bron: Belga 0 Hockey De Belgische Hockeybond (KBHB) heeft de kaap van 50.000 officieel aangesloten leden gerond. Dat maakte de federatie vandaag bekend.

Eind 2009 bedroeg het ledenaantal minder dan de helft (23.000). Maar "dankzij het enthousiasme en het harde werk van alle vrijwilligers in alle Belgische clubs, van alle vrijwilligers en alle werknemers van de Koninklijke Belgische Hockeybond, de Vlaamse Hockey Liga en de Ligue Francophone de Hockey, is dit 10 jaar later meer dan verdubbeld", laat de KBHB weten. Met de 50.000 leden is een doelstelling gehaald die bepaald werd in het strategisch plan 2016-2020. Daarin stond ook dat de KBHB op een olympisch podium mikte. Dat lukte in 2016 met zilver voor de Red Lions in Rio. Ze werden daarna ook wereld- en Europees kampioen.

"Maar geen tijd om op onze lauweren te rusten!", luidt het verder. "De uitdagingen voor de toekomst zijn legio: de enorme ledengroei op een beheerste manier opvangen met kwalitatieve infrastructuur en omkadering in de clubs, onze basiswaarden van respect, fair-play en tolerantie bewaken en promoten, de kwalificatie van de Red Panthers voor Tokio 2020 en een olympisch podium in 2024, een nationaal stadion."

De KBHB werkte dan ook een nieuw beleidsplan uit met tien richtlijnen voor de periode 2018-2022. "Met het enthousiasme, de 'drive' en de passie van alle actoren uit de hockeywereld, gaat dit absoluut lukken!", klinkt het tot besluit.

Meer over KBHB

sport

hockey

sportdiscipline