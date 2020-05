Belgische ex-ref over comeback Mike Tyson: “Kan slecht uitdraaien” Valerie Hardie

13 mei 2020

06u30 0 Boksen Mike Tyson spreekt duidelijk nog altijd tot de verbeelding: het filmpje van zijn training dat de 53-jarige ex-bokser postte, werd al meer dan vijf miljoen keer bekeken. “I’m back”, zegt de Amerikaan, die zichtbaar scherp staat. Klaar voor een comeback in de ring? Neen, hoor, Tyson is zich gewoon aan het klaar­stomen voor enkele kampen voor een goed doel. “Het is een mode in de sport om een comeback te maken en na vele jaren te zeggen: ‘Kijk wat ik nog altijd kan.’ Dat kan soms slecht uitdraaien.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Aan het woord: ex-scheidsrechter Bob Logist (77). Hij was ringrechter op 8 juni 2002, toen Lennox Lewis en ‘Iron Mike’ in Memphis de vuisten kruisten, met de wereldtitel bij de zwaargewichten als inzet. In de achtste ronde werd de 35-jarige Tyson met knock-out uitgeteld. “Hij was toen al fin de carrière”, vertelt Logist. “Dat was de kamp te veel voor Tyson, die ik na Muhammad Ali als de beste zwaargewichtbokser aller tijden inschat. Als je zijn palmares overloopt en ziet van wie hij allemaal won... Maar in 2002 was Tyson niet meer in conditie of gemotiveerd – dat krijg je wanneer je bankrekening te goed gevuld is. Daarna ging het bergaf met hem.”

Bad boy

Voor het gevecht in de Pyramid Arena begon – waar onder meer Michael Jordan, Magic Johnson, Tom Cruise, Clint Eastwood en Donald Trump van de partij waren – had Logist de gelegenheid om uitvoerig met Tyson te praten. “En ik moet zeggen dat hij een heel aangename mens was, een sympathieke jongen die de reputatie van bad boy kreeg door een slechte entourage.”

Tyson speelde het spelletje graag zelf mee. Zo zette hij tijdens de persconferentie nog zijn tanden in het been van Lennox Lewis en ­moesten ze apart gewogen worden om een nieuwe knokpartij te vermijden. “Ach, dat hoort allemaal bij de show”, sust Logist. “In Amerika is boksen entertainment. Wie is er nu geïnteresseerd in een gewone handshake ­tussen twee boksers? Maar als er eentje zegt: ‘Ik ga je dood slaan’, dan kijkt iedereen. Maar na de kamp geven ze elkaar een kus en gaan ze samen in de McDonald’s eten (lacht).”

Lees ook:

Die keer dat Mike Tyson Michael Jordan net niet in elkaar sloeg: “Ik weet dat je wat hebt met mijn vrouw!”



“I’m back”: Mike Tyson verspreidt nieuwe verbluffende trainingsvideo



Van 172 kilo naar ‘de beste vorm van zijn leven’: de opvallende transformatie van Mike Tyson uitgelegd