Belgische delegatie keert met 67 medailles terug van Special Olympics

22 maart 2019

10u18

Bron: Belga De Belgische delegatie die van 14 tot 21 maart deelnam aan de Special Olympics Wereldzomerspelen in Abu Dhabi is weer thuis. Vanochtend zetten de atleten en hun begeleiders voet aan de grond in Zaventem.

De Special Olympics worden om de vier jaar georganiseerd voor atleten met een verstandelijke beperking. België werd in de Verenigde Arabische Emiraten vertegenwoordigd door 80 atleten. Zij behaalden 67 medailles (24x goud, 21x zilver en 22x brons) in veertien sportdisciplines. "We zijn vertrokken als een solide en goed voorbereid Belgisch team. Het heeft zijn resultaten opgeleverd in een schitterende medaillewinst, maar zeker ook in sportsmanship en een geweldige teamspirit", stelt delegatieleider Eddy Beckers.

"We blonken uit in de competities dankzij de vastberadenheid van onze atleten, de aanwezigheid van onze families, en ook het enthousiasme en de steun van onze fans", vult Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium (SOB), aan. "Voor een klein land waren we een grote delegatie met hoge verwachtingen en nu staan we hier terug met zoveel prachtige medailles. Bedankt aan alle atleten dat we deze momenten van fierheid konden beleven."