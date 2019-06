Belgische boksfederatie dient klacht in tegen gecontesteerde uitslag kamp Persoon-Taylor Redactie

05 juni 2019

15u21 34 Boksen De Belgische boksfederatie dient een klacht in tegen de uitslag van de gecontesteerde kamp tussen Delfine Persoon en Katie Taylor. Dat blijkt uit een brief van de KBBB (Koninklijke Belgische Boks Bond aan de vier internationale bonksbonden.

“Wij, de Koninklijke Belgische Boks Bond, willen een klacht indienen. Wij gaan niet akkoord met het resultaat van de kamp tussen onze boksster Delfine Persoon tegen Katie Taylor. (...) “Het resultaat van deze kamp voelde heel verkeerd aan. Schandalig en schandelijk. In professionele kringen en in de wereldwijde media. We denken dat respect, eerlijkheid en fair play een belangrijke rol in onze sport moeten spelen. We vragen eerlijkheid van onze atleten en omgeving en dat is exact wat we hen ook moeten bieden. Wij hopen dan ook dat de World Federation wil overwegen om Delfine Persoon in deze zaak te steunen”, sluit de KBBB af.

Ook Delfine Persoon zelf zei bij haar terugkeer maandag dat ze een klacht overwoog. “We gaan eerst de kamp rustig herbekijken, want het is een groot verschil als je thuis kijkt, dan wel van in of van dicht bij de ring. We denken na over een klacht, maar als Belgisch boksland hebben we tegen Eddie Hearn (de promotor) en Matchroom Sport weinig in te brengen”, klonk het bij onze landgenote.

Rematch?

Katie Taylor blijft erbij dat ze absoluut niet weigerachtig staat tegenover een rematch. De 32-jarige Ierse verklaarde het zaterdag na de controversiële kamp al, herhaalde het een dag nadien en bevestigde het gisteren ook nog eens bij haar terugkeer in Ierland: “Ik zou heel graag nog eens tegen Persoon boksen. Na zo’n kamp is een rematch eigenlijk onvermijdelijk.”

Hoewel het gros van de waarnemers een overwinning van Persoon gezien hadden, gaven de Amerikaanse kamprechters, tot ontzetting van het publiek de zege met 95-95, 96-94 en 96-94 aan Taylor. “Ik heb geen twijfels bij die uitslag en ook mijn manager en trainer bevestigen dat ik al vroeg in de kamp de bovenhand had”, zei Taylor. “Ik heb het verschil in de eerste rondes gemaakt, maar het werd wel nog heel close. Normaal ook als de beste twee van de wereld tegen elkaar vechten. Persoon is een groot kampioene. Het was een geweldige strijd, waar ik gelukkig als winnaar uit kwam. Ik ben er zeker van dat de fans zo’n kamp nog eens willen zien.”

Persoon leed haar tweede nederlaag, de eerst dateerde van 2010. Daar staan 43 zeges, waarvan 18 met KO, tegenover. De wereldtitel bij de WBC had ze sinds april 2014 in handen. Zaterdag zette ze die voor de tiende keer op het spel. Taylor blijft in 14 profkampen ongeslagen, 6 keer won ze met KO.