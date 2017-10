Belgische bokser grijpt naast Europese titel: entourage gooit handdoek in ronde 8 XC

Stéphane Jamoye is er in het Franse Montpellier niet in geslaagd om zich tot Europees bokskampioen bij de bantamgewichten te kronen. De 28-jarige Luikenaar had geen verhaal tegen titelverdediger Karim Guerfi. De Fransman domineerde van bij de start. In de achtste ronde wierp de entourage van Jamoye de handdoek.

Jamoye leed zo in zijn veertigste profkamp een achtste nederlaag, de vijfde met (technisch) knock-out. De 30-jarige Guerfi mocht zijn 26e zege vieren. Daar staan drie nederlagen tegenover.



Het was de tweede keer dat Guerfi en Jamoye elkaar om de Europese titel bekampten. Op 28 september 2013 speelde Jamoye in Herstal de titel kwijt aan de Fransman. Die won toen nipt op punten.

