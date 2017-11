Belgische bobsleevrouwen stellen teleur in Whistler DMM

De Belgische duo's Elfje Willemsen-Sara Aerts en An Vannieuwenhuyse-Sophie Vercruyssen hebben zaterdag geen potten kunnen breken tijdens de Wereldbekermanche bobsleeën, de derde van het seizoen, in het Canadese Whistler. Willemsen en Aerts werden teleurstellend negentiende, Vannieuwenhuyse en Vercruyssen 23e en laatste.

De eindtijd van Willemsen en Aerts, in de eerste twee WB-manches respectievelijk dertiende en achtste, kwam na twee runs op 1:51.41 te liggen, 4.74 langzamer dan het Canadese duo Kaillie Humphries/Melissa Lotholz (1:46.67). Zij haalden het in Whistler voor de Amerikaanse tandems Jamie Greubel Poser/Aja Evans (1:47.15) en Elana Meylers Taylor/Kehri Jones (1:47.50). Vannieuwenhuyse en Vercruyssen klokten de traagste tijd na run 1 (1:02.74).

In de tussenstand van de Wereldbeker zakt Willemsen nu weg naar de dertiende plaats, met 354 punten. Vannieuwenhuyse is zeventiende, met 274 punten. Door haar zege behoudt olympisch kampioene Kaillie Humphries (660 punten) de leiding, voor de Amerikaanse vrouwen Jamie Greubel Poser (627), winnares vorige week in Park City, en Elana Meyers Taylor (610).

Over twee weken (8-10 december) staat de vierde Wereldbekermanche van het seizoen op het programma, in het Duitse Winterberg.

