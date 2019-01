Belgische biatleet Michael Rösch zet punt achter carrière: “Ik word binnenkort vader” XC

12 januari 2019

17u39

Bron: Belga 0 Meer Sport De 35-jarige biatleet Michael Rösch, die begin vorig jaar voor België aantrad op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, zet een punt achter zijn carrière. Dat heeft hij in tranen aangekondigd op een persconferentie in het Duitse Oberhof. “De reden dat ik het voor bekeken houd, is het feit dat ik binnenkort voor het eerst vader word. Dat is de reden dat ik mijn grote liefde biatlon zal verlaten.”

Op zijn Facebookpagina bedankt Rösch iedereen die zijn biatloncarrière mogelijk heeft gemaakt. Hij richt er zich onder andere tot de Belgische biatlonfederatie. “Zonder jullie steun was ik geen stap verder gekomen. Dankzij jullie kon ik de Olympische Spelen nog een keer beleven!”

De in 2014 tot Belg genaturaliseerde Duitser zal volgende week vrijdag in Ruhpolding afzwaaien na de 4x7,5 km aflossing.

In 2006 vertegenwoordigde Rösch Duitsland op de Winterspelen in Turijn. Hij behaalde er met het estafetteteam goud op de 4x7,5 km. Na de Spelen in Turijn verloor Rösch zijn plek in de Duitse ploeg, waardoor hij de Winterspelen van 2010 miste. Hij gaf zijn job bij de politie op, verkocht zijn huis en trok opnieuw in bij zijn ouders. Rösch besliste vervolgens om voor België aan te treden. De naturalisatieprocedure duurde echter tot begin 2014, waardoor hij er ook in Sochi niet bij was.

In 2018 kwam zijn droom uit nog eens de Winterspelen te mogen meemaken. Op de 12,5 km achtervolging eindigde hij voor België op de 23ste plaats in Pyeongchang. Verder werd Rösch in Zuid-Korea 38ste op de 10 km sprint en 75ste op de 20 km individueel.

In de Wereldbeker won Rösch voor Duitsland twee manches en stond hij negen keer op het podium.