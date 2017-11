Belgische basketvrouwen behouden tegen Duitsland hun perfect rapport Redactie

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport De Belgische basketvrouwen hebben in een uitverkochte Lange Munte hun maximum van de punten behouden in de kwalificaties op weg naar het EK van 2019 in Letland en Servië. De Belgian Cats wonnen met 103-60 (rust: 52-25) van Duitsland. Zaterdag wonnen de vrouwen van bondscoach Philip Mestdagh ook hun eerste kwalificatiewedstrijd al, met 56-85 bij Zwitserland.

Het duo Emma Meesseman (31 punten) en Ann Wauters (15 ptn) was eens te meer de gangmaker van het Belgische team. Ook zonder de gekwetste Julie Allemand kwamen de Belgische vrouwen nooit in de problemen tegen een zwak Duitsland.

De acht groepswinnaars en de beste zes tweedes spelen in 2019 de eindronde in Letland en Servië. Op het vorige EK, in juni van dit jaar in Tsjechië, veroverden de Belgen brons.

De volgende partijen voor de Belgian Cats zijn voorzien op 10 februari in Tsjechië en op 14 februari tegen Zwitserland, in Kortrijk.

Technische fiche

België - Duitsland 103 - 60

28-17, 24-8, 37-16, 14-19



België: 32/47 2ptn, 9/23 3ptn, 12/18 vrijworpen, 30 rebounds, 34 assists, 8x balverlies, 18 fouten. Linskens 8, K. Mestdagh 19 (4x3), Delaere 6, Hendrickx 2, Carpréaux 5, Meesseman 31, Wauters 15 (8 rebounds), H. Mestdagh, Nauwelaers, Vanloo 9 (1x3), Raman 8 (1x3)

Duitsland: 24/41 2ptn, 2/15 3ptn, 6/13 vrijworpen, 35 rebounds, 17 assists, 23x balverlies, 21 fouten. Bertholdt 13 (1x3), Körner, Schaake 6, Wagner, Greunke, Greinacher 12 (8 rebounds), Ilmberger 9, Brunckhorst 13 (1x3), Brodersen 4, Grigoleit 3

Stand W G V pv/pt Ptn

1. BELGIË 2 2 0 188-116 4

2. Tsjechië 2 2 0 151-91 4

3. Zwitserland 2 0 2 91-147 2

4. Duitsland 2 0 2 116-192 2

Brussels en Antwerp vieren, Charleroi krijgt pandoering in FIBA Europe Cup

Op de vijfde speeldag van de FIBA Europe Cup heeft Brussels overtuigend gewonnen van het Hongaarse Körmend (86-64). Daardoor heeft de club uit de hoofdstad nog een waterkansje om door te gaan naar de volgende ronde. Spirou Charleroi leed dan weer een zware nederlaag tegen achtervolger Alba Fehervar. In Antwerpen was het spannend: de Giants gaven in de laatste minuten hun nederlaag uit handen aan Le Portel (70-73).

De Brusselaars namen meteen de bovenhand en stonden aan het einde van het eerste kwart voor met 26-14. Körmend wist de kloof te dichten tot 8 punten aan de rust. De Hongaren slaagden er echter in de tweede helft niet meer in die achterstand om te buigen en moesten met lede ogen toekijken hoe Brussels de voorsprong uitbouwde tot 22 punten (86-64). De club van André De Kandelaer kan nog door naar de volgende ronde. Al moeten ze daarvoor wel winnen tegen BC Balkan en hopen dat Körmend verliest van Keravnos.

Charleroi, dat vorige week voor de eerste keer verloor, lijkt in een negatieve spiraal terecht te zijn gekomen. Aan de rust had Alba Fehervar al dubbel zoveel punten dan Spirou (21-42). Ook in de tweede helft kon Charleroi niets meer forceren. Aan het einde van de wedstrijd stond er een pijnlijke 52-74 te lezen op het scorebord. In groep F hebben Minsk, Fehervar en Charleroi nu 8 punten. Herzliya hinkelt achter met 6 punten. Als Charleroi op 6 december van Herzliya wint, gaat het door naar de volgende ronde.

In Antwerpen werden de toeschouwers op een spannende wedstrijd getrakteerd. Aan de rust hadden de Giants slechts vier punten voorsprong op Le Portel (46-42). Na de koffie wisten de manschappen van Roel Moors nog lang hun voorsprong vast te houden. Tot Le Portel in het laatste kwart razendsnel de kloof dichtte. Voor Antwerp eindigde de wedstrijd in een sisser: 70-73. Le Portel klimt zo naar de eerste plaats in Groep A. Om door te gaan naar de volgende ronde moeten de Giants in hun laatste wedstrijd van de groepsfase winnen van Groningen, dat evenveel punten telt.

Tabu, Hervelle en Van Rossom gaan Europees onderuit

Jonathan Tabu en Axel Hervelle hebben met Bilbao een 79-96 nederlaag geleden tegen het Litouwse Rytas Vilnius op de zesde speeldag van de EuroCup. In de EuroLeague ging Sam Van Rossom met Valencia onderuit tegen Milaan (98-103).

Axel Hervelle, die dinsdag bekendmaakte te stoppen bij de Belgian Lions, stond in de basis bij Bilbao. Hij stond zestien minuten op het parket zonder te scoren. Hervelle leverde wel twee assists af en nam één rebound. Jonathan Tabu speelde 27 minuten en scoorde elf punten. Hij leverde ook nog twee assists af. Bilbao deelt de laatste plaats in groep C, met slechts één zege in zes duels.

Sam Van Rossom van zijn kant was basisspeler bij Valencia, dat na verlengingen de duimen moest leggen tegen Milaan. De Gentenaar was goed voor dertien punten, waaronder vier driepunters, in dertig minuten speeltijd. Valencia valt zo terug naar de tiende plaats in de rangschikking.