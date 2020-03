Belgische basketbalcompetitie opgeschort tot 3 april Redactie

11 maart 2020

13u44

De competitie in de hoogste nationale basketbalafdeling wordt wegens het coronavirus tot 3 april opgeschort. Dat deelde de EuroMillions Basketball League vandaag mee.

De wedstrijden van de tiende, elfde en twaalfde speeldag in de tweede competitiefase, die in de weekends van 13-15, 20-21 en 27-28 maart gespeeld zouden worden, worden uitgesteld.

De uitgestelde speeldagen zullen in principe ingehaald worden op woensdag 8, 15 en 22 april. De clubs zullen wel de mogelijkheid hebben om in onderling overleg de wedstrijden op een weekenddag in te plannen. Een gedetailleerde speelkalender vanaf 3 april zal in de komende dagen gepubliceerd worden.

De komende weken zullen verschillende scenario’s uitgewerkt worden in het geval de maatregelen genomen naar aanleiding van het coronavirus verlengd, verstrengd of versoepeld zouden worden.

