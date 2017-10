Belgische basketbalclubs kennen tegenstanders in groepsfase Europe Cup DMM

Bron: Belga 0 Photo News De Antwerp Giants komen uit tegen Groningen, Bosna en Le Portel. Meer Sport De Belgische basketbalploegen kennen na de loting van donderdag in het Zwitserse Mies hun tegenstanders voor de groepsfase van de FIBA Europe Cup. Met Antwerp, Brussels, Charleroi en Bergen-Henegouwen zaten vier Belgische teams in de pot.

Antwerp neemt het in groep A op tegen de Nederlandse landskampioen Groningen, de nummer zeven uit Frankrijk ESSM Le Portel en de Bosnische vicekampioen Bosna. De Giants openen hun campagne op 17 oktober met een verplaatsing naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo.



Brussels werd samen met het Bulgaarse Balkan (vijfde in competitie), het Hongaarse EGIS Kormend (halvefinalist nationale play-offs) en de Cypriotische kampioen Keravnos ingedeeld in groep D. Ook de Brusselaars startten op 17 oktober, weliswaar met een thuismatch tegen de Cyprioten.



In groep F ontmoet Charleroi de Hongaarse kampioen Alba Fehervar, de Wit-Russische kampioen Tsmoki-Minsk en Bnei Rav-Bariach Herzliya, de nummer vijf uit Israël. Spirou vat de groepsfase van de Europe Cup aan met een verplaatsing naar Minsk op 18 oktober.



Bergen werd ingedeeld in groep G samen met de Oekraïense vicekampioen Khimik, de Kosovaarse kampioen Prishtina en Demir Insaat, dertiende in Turkije. De Henegouwers krijgen op 18 oktober Prishtina over de vloer.



Antwerp en Brussels werden na hun uitschakeling in de derde voorrondes van de Champions League basketbal opgevist voor de Europe League. Bergen en Charleroi plaatsten zich woensdagavond via de kwalificatierondes. Landskampioen Oostende speelt in de Champions League.

