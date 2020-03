Belgische atleten, waaronder de broers Borlée, trainen in afgesloten trainingscentrum: “De onzekerheid is het moeilijkste” KDW/TLB

19 maart 2020

Ook voor de Belgische atleten zijn het onzekere tijden. Door het coronavirus is het lang niet zeker dat de Olympische Spelen op de geplande datum zullen doorgaan en buitenlandse stages moesten al worden geschrapt. Maar onder anderen de broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée blijven wel vol trainen, in het (voor het publiek afgesloten) trainingscentrum in Louvain-la-Neuve. Daar houden ze zich aan de voorschriften om in groep te mogen sporten: de atleten houden anderhalve meter afstand en bij hun aankomst werd ook hun temperatuur opgemeten. Maar ideaal is het allemaal niet, zo geven ze aan in bovenstaande reportage.