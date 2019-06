Belgische acrogymploeg pakt nu ook goud in allroundfinale DMM

23 juni 2019

Talia De Troyer, Britt Vanderdonckt en Charlotte Van Royen hebben goud veroverd in de finale van de allroundcompetitie acrogym op de Europese Spelen in Minsk. Na goud op de dynamische oefening en zilver in de balansoefening was het al de derde medaille voor het Belgische trio.

In de allround klokten ze af op 29.960 punten en daarmee deden ze beter dan Portugal (29.110) en Wit-Rusland (29.060). Vier jaar geleden in Bakoe waren de acrogymnasten goed voor zes (3x goud en 3x zilver) van de elf Belgische medailles op de eerste editie van de Europese Spelen. Momenteel staat de Belgische teller in Minsk op vier.