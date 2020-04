Belgisch zwemmen snakt naar nieuw boegbeeld: "Een nieuwe Timmers? Dat is de vraag van 1 miljoen” Bart Fieremans

18 april 2020

08u28 0 Zwemmen Acht jaar lang vulde Pieter Timmers zijn rol als zwemboegbeeld met flegma in. Nu hij dit jaar stopt, staat een nieuwe Belgische olympische medaillekandidaat niet meteen klaar. “Tokio 2021 komt nog te dicht”, denkt Timmers. Al zijn er wel jonge ruwe diamantjes, zoals Roos Vanotterdijk.

Belgische olympische medaillekandidaten in het zwemmen zijn steeds schaars geweest. Wereldtoppers als Fred Deburghraeve en Brigitte Becue dateren al van de jaren negentig, Pieter Timmers kwam na een periode van droogte op de Spelen van 2012 piepen als een geschenk uit de hemel. Zijn rol als boegbeeld maakte hij met dat ongelooflijke zilver in Rio volledig waar. Timmers ‘pakte’ ook goed in de media, hij gaf de zwemsport met het nodige flegma aandacht.

Zonder Timmers zit een nieuw boegbeeld wel niet meteen klaar. In de Spelen van Tokio 2021 rust de zwemhoop nu op Louis Croenen en Fanny Lecluyse, maar de kans op het podium is klein.

Op het WK in Gwangju 2019 presteerden youngsters Seba de Meulemeester, Valentine Dumont en Fleur Vermeiren mooi, maar zij moeten nog veel progressie maken. “Tokio 2021 komt nog te dicht”, meent Timmers. “Maar ik hoop dat zij verdere stappen zetten, ook een Lana Ravelingien is goed bezig.” Gaastra denkt voor de toekomst spontaan aan Roos Vanotterdijk, vorig jaar als 14-jarige in haar leeftijdsklasse wereldtop op de 100m vlinder in de Europese Jeugdspelen: “Zij is absoluut een toptalent, een ruw diamantje maar ook broos. Je moet heel geduldig opbouwen. Links en rechts zie ik nog jongens en meisjes die er in Parijs 2024 kunnen staan. Maar medailles? Dat is koffiedik kijken.”

Namen noemen is delicaat. Herinner Elise Matthysen: in 2008 klopte ze aan bij de wereldtop in schoolslag, maar ze raakte uitgeblust. De vraag wie in België wereldtop zal halen en bijkomend de druk als boegbeeld in een klein zwemland kan trotseren is niet evident. Timmers: “Dat is de vraag van 1 miljoen. Toen ik doorbrak dachten de mensen ook niet dat ik een olympische medaillekandidaat zou zijn.”

Kampioenen in spe moeten nog meer mentaal dan fysiek een klik kunnen maken, denkt Timmers: “Bijna alle zwemmers in het Wezenbergbad zijn fysiek goed. Iedereen traint heel hard – sommigen meer dan mij – en is was ook niet fysiek de allerbeste van België. Maar het mentale speelt op de wedstrijden een grote rol. In mijn carrière zag ik velen op training hun beste tijden zwemmen. Maar de kunst is dat in de race zelf om te zetten.”

Ook talentdetectie helpt een boegbeeld te vinden. “Ikzelf ben door de mazen van het net geglipt”, zegt Timmers. In de jeugd torende hij er niet bovenuit. Dat maakt de selectie zo moeilijk: “Sommigen zijn erg jong al heel goed en slabakken later, anderen zijn eerst niet goed en ineens wel. De opvolging van talenten in België moet wel nog beter, om te helpen slimme keuzes maken bij topsport en studie. Zwemmen is geen sport waarvan je zegt: “Erna ga ik rentenieren.”

“Ikzelf ben door de mazen van het net geglipt” Pieter Timmers

En zeker de motivatie op 16 à 18 jaar is cruciaal om de wereldtop te halen, zegt Timmers: “Die honger of interne drive om te zeggen: “Ik wil op de Spelen staan en de beste van de wereld zijn. 18 jaar is nog jong, maar Kyle Chalmers won wel op zijn 18de olympisch goud voor mij. Dus laat kinderen maar dromen als ze denken dat ze goed zijn.”

Gaastra ziet een nieuw boegbeeld niet op bestelling komen: “Er zat twintig jaar tussen Deburghgraeve en Timmers. Maar structureel is er intussen veel veranderd. Vroeger hing een topper af van een club en een trainer die er al zijn tijd en energie in stak. Nu hebben we de topsportschool en een bredere werking van de federatie. Toptalenten komen veel eerder binnen en we kunnen ze al jonger begeleiden. De kans van slagen is groter, maar een garantie is dat niet.”

(Lees onder foto wat Timmers over zijn eigen toekomst denkt)

“Zie mezelf niet als zwemcoach”

Na zijn aankondiging eind dit jaar te stoppen moet Timmers ook nadenken over zijn eigen toekomst. Concrete plannen heeft hij nog niet, ook kan hij nog niet inschatten of hij een rol in de zwemwereld zal vervullen. “Ambitie als permanente coach voel ik niet. Ik heb wel veel expertise, maar ik denk dat anderen dat beter kunnen doorgeven en wil zelf niet meer elke dag meermaals aan de rand van het zwembad staan. Maar af en toe een clinic voor kinderen zie ik me wel geven. Ik heb al vastgesteld hoe hard kinderen er naar uitkijken als ik eens een training geef. Of mee werken aan het future team, een adviserende functie of als sportcommentator fungeren. ” Timmers sprak vroeger al om iets in de horeca te doen, maar dat project is momenteel niet aan de orde. De bedrijfswereld lijkt een optie, hij heeft ook een bachelordiploma in bouwkunde. “Ik heb geen schrik voor het zwarte gat. Topsporters hebben als troef een soort doorzettingsvermogen of focus die anderen niet hebben, en dat komt ook van pas bij een job. Al is het nu met de coronacrisis niet de makkelijkste periode.”