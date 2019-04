Belgisch recordhouder speedskiën crasht spectaculair Joost Vandendries (47) loopt negen breuken op Bart Claes

14 april 2019

Belgisch recordhouder speedskiën Joost Vandendries is tijdens een afdaling in Andorra spectaculair ten val gekomen. De 47-jarige snelheidsskiër gleed tegen ongeveer 200 km/u van de piste toen hij zijn evenwicht verloor en onderuitging. Hij liep negen breuken op en herstelt momenteel in een ziekenhuis in Andorra. De crash betekent niet het einde voor Joost. “Ik kom sterker terug”, zegt hij vanop zijn ziekenhuisbed.

