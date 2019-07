Belgisch record, maar na swim-off net geen finale voor Lecluyse op 100m school: “Veel vertrouwen voor 200m” Bart Fieremans in Zuid-Korea

22 juli 2019

14u51

Bron: Eigen berichtgeving 4 WK Zwemmen Fanny Lecluyse staat net niet in de finale van de 100m school op het WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju. In de halve finale tikte de 27-jarige West-Vlaamse aan in 1:06.97 en deed daarmee 30 honderdsten af van de 1:07.27 die ze ‘s ochtends zwom. De tijd van Lecluyse was de achtste van alle deelnemers, maar Arianna Castiglioni zwom dezelfde chrono. Een swimm-off volgde, daarin was de Italiaanse te sterk. “De 100 meter is niet mijn beste nummer, om dan negende op een WK te eindigen, geeft veel vertrouwen voor de 200m school.”

Fanny Lecluyse trapte haar WK deze ochtend prima af: in de reeksen van de 100m school scherpte ze haar Belgisch record met twee honderdsten aan tot 1:07.27, als negende mocht ze zo naar de halve finale: “Ik voel veel vertrouwen na een optimale voorbereiding”, klonk het. In die halve eindstrijd deed ze nog eens 30 honderdsten af van de topchrono. Met 1:06.97 tikte de West-Vlaamse aan als achtste - net genoeg voor een plek in de finale - van alle deelnemers. Enig probleem: de Italiaanse Arianna Castiglioni lukte dezelfde tijd. Een swimm-off moest uitsluitsel brengen. Daarin legde Lecluyse de duimen voor Lecluyse, net geen finale dus. De Italiaanse was in 1:06.39 43 honderdsten sneller dan Lecluyse (1:07.22).

“De eerste vijftig meter lag ik voor, maar de laatste vijftig meter was zij sneller”, blikte Lecluyse terug. “Het was heel spannend. Een WK-finale zou mooi geweest zijn, maar ik zwom in totaal wel drie keer onder mijn vorig Belgisch record. Vooral dat ik voor het eerst onder de 1:07 ging doet deugd. De honderd is niet mijn beste nummer, om dan negende op een WK te eindigen, geeft veel vertrouwen voor de 200m school.”

Lecluyse over toptijd in reeksen: “Alles voor gedaan”

Lecluyse reageerde deze ochtend ook op haar nieuwe besttijd in de reeksen. Al moest ze even nadenken wat haar oude record weer was: “Ik weet niet precies op het honderdste na wat mijn Belgisch record is”, lachte ze naar haar race in de reeksen, maar ze deed in Gwangju dus een fractie beter dan de 1:07.29 op het WK in Kazan. En dat dateert toch al van vier jaar geleden. “Als ik een besttijd kan zwemmen is het altijd geslaagd”, aldus Lecluyse. “Zeker op de 100m school waar ik ben ingeschreven met de 22ste tijd. De halve finale halen was dus niet makkelijk.”

Haar goede vorm dankt ze aan een optimale voorbereiding, zegt Lecluyse: “Ik mag zeggen dat het mijn beste voorbereiding ooit was. Niet alleen op trainingsvlak, ook in recuperatie en voeding. Ik heb er alles voor gedaan. Alle puzzelstukjes moeten op het juiste moment samenvallen, maar de goede voorbereiding geeft me veel zelfvertrouwen.”

Haar goede vorm liet Lecluyse eerder al op het BK in mei zien. Toen verzekerde ze zich in Antwerpen al van een olympisch ticket door op de 200m school onder de limiet voor Tokio 2020 te duiken.