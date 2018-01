Belgisch hockeymannen verslaan India in tweede wedstrijd vierlandentoernooi Redactie

18 januari 2018

De Belgische hockeyploeg (FIH 3) heeft zijn tweede wedstrijd van het vierlandentoernooi in het Nieuw-Zeelandse Tauranga gewonnen. De Red Lions versloegen India (FIH 6) met 2-0.

België kwam al in de 8ste minuut op voorsprong via Arthur De Sloover. De Red Lions hadden het meeste balbezit, maar veel kansen leverde dat niet op. Pas na de pauze, in de 34ste minuut, kon Victor Wegnez de score verdubbelen.

John-John Dohmen pakte zijn 346ste cap en werd daarmee de op een na meest geselecteerde hockeyer, na Marc Coudron (358).

De Red Lions hadden hun openingswedstrijd verloren (4-5 tegen Nieuw-Zeeland, FIH 9). Zaterdag treffen ze Japan (FIH 16), nadien volgt mogelijk nog een duel om de eindzege.

De Red Lions zijn tot eind januari op stage in het land van bondscoach Shane McLeod. Ze nemen er deel aan twee vriendschappelijke toernooien ter voorbereiding op de rest van 2018, dat wordt afgesloten met het WK in het Indische Bhubaneswar (28 november-16 december). Tanguy Cosyns en Simon Gougnard vierden hun terugkeer in de selectie.