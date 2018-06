België verliest vijfde keer op rij en is uitgeschakeld in WK-kwalificatieronde TLB

29 juni 2018

22u42

Bron: Belga 2 Meer Sport De Belgian Lions hebben in de Antwerpse Lotto Arena met 66-84 van Rusland verloren in de vijfde wedstrijd van de eerste kwalificatieronde voor het WK basket in 2019 in China. Ze zijn daardoor uitgeschakeld. De amper 17-jarige Haris Bratanovic, die deze week een transfer naar Barcelona versierde, maakte zijn debuut bij de Belgen.

België begon sterk aan de partij en stond na het eerste kwart zelfs op voorsprong: 23-20. Ook het tweede kwart, met op het einde het debuut van Bratanovic, was uitstekend bij de Belgian Lions. De ruststand was 47-45. In het derde kwart schakelden de Russen dan toch een versnelling hoger, en met nog één kwart te gaan stond het 61-67. Daarna werd de kloof alleen maar groter.

De Belgen konden van hun vijf groepsduels geen enkel winnen. Ze verloren op de eerste speeldag met 59-70 van de Fransen. Vervolgens was Rusland in Moskou met 76-69 te sterk en daarna gingen de Belgian Lions met 72-70 onderuit in en tegen Bosnië-Herzegovina en met 64-49 in en tegen Frankrijk.

Maandag (2 juli) komt Bosnië op bezoek in Antwerpen. De eerste drie landen van de poule stoten door naar het tweede en laatste deel van de WK-kwalificaties, dat in september 2018 van start gaat.