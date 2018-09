België stunt op WK basketbal! IJzersterke Belgian Cats kloppen Spanje en plaatsen zich voor kwartfinale MDB

25 september 2018

22u51 43 Meer Sport In de slotseconden! Voor het eerst in 40 jaar winnen van Europees kampioen Spanje en dat met meer dan 8 punten verschil. De opdracht voor de Belgian Cats op het WK basketbal was aartsmoeilijk, maar ze deden het vanavond gewoon. In het hol van de leeuw wonnen de Belgische basketbalvrouwen wel met 72-63. In de slotseconden werd de kwalificatie voor de kwartfinale veilig gesteld. Belgische extase in Spanje. Vrijdag volgt die kwartfinale tegen de winnaar van het duel Turkije-Frankrijk.

Belgian Cats stun the hosts! Meesseman hits the layup at the buzzer to put @TheBelgianCats above the magical 8-point margin, meaning they not only defeated @BaloncestoFEB, but won the group, and are moving straight to the #FIBAWWC Quarter-Finals!



Final score: 🇧🇪 72-63 🇪🇸 pic.twitter.com/pfNybiDK9P FIBA(@ FIBA) link

Van 1978 was het geleden dat België nog eens kon winnen van Spanje. Maar daar trokken onze basketbalvrouwen zich niets van aan. Ze gingen uitstekend van start tegen het thuisland op dit WK. Na het eerste kwart prijkten de cijfers 19-15 op het scorebord, in het voordeel van de Cats. Na de pauze meer van dat. België domineerde zowaar en liep zelfs nog verder uit. Zelfs de kloof van acht punten voorsprong, een noodzaak om groepswinnaar te worden, hadden ze heel even te pakken. Met een 39-32-voorsprong doken de troepen van Philip Mestdagh de rust in. Emma Meesseman zat dan al aan elf punten.

Na de pauze gingen de Belgian Cats gewoon door op hun elan. De voorsprong werd zelfs stelselmatig uitgebreid. In het derde kwart zelfs tot dertien punten. Spanje had het knap lastig met de uitgekookte Cats, maar kwamen wel stilaan in hun spel. Dan is er altijd nog Kim Mestdagh. Zij zorgde met haar kenmerkende driepunters voor nog wat meer ademruimte. 61-46 na het derde kwart. De kwartfinale kwam steeds dichter en dichter.

De spanning was te snijden. Ook het publiek begon zich meer en meer te roeren. Onder impuls van de fans schakelden de Spaanse vrouwen een versnelling hoger. De kloof werd zo ietwat dicht gefietst, maar het bleef belangrijk om die voorsprong van acht punten vast te houden. Nagelbijten, want met nog iets meer dan een minuut te gaan was de voorsprong ... acht punten. De slotfase was er geen voor hartlijders. Xargay mikte haar twee vrijworpen binnen zodat de voorsprong zeven punten bedroeg. En dat met nog nauwelijks twee seconden op de klok. Toch wist Meesseman nog een korf te maken in de absolute slotseconde: 72-63. België plaatst zich als groepswinnaar zo voor de kwartfinale.