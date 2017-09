België start als tweede in titanenclash Nations Cup Jumping DMM

Bron: Belga 0 BELGA Niels Bruynseels op archiefbeeld. Meer Sport België moet vanavond in Barcelona als tweede land aan de finale beginnen van de Longines Nations Cup Jumping. De acht finalisten hebben even veel kans op goud. Opmerkelijk, één op de vier paarden, die de finale springt, hebben een Belgisch stamboek.

Pieter Devos opent vanavond in het stadion van de Koninklijke Polo Club van Barcelona, amper 500 meter verwijderd van Camp Nou, met het 13-jarige Belgisch Warmbloed Paard Espoir de finale voor België. Als tweede land van start moeten gaan heeft als nadeel dat men amper heeft kunnen evalueren waar de verraderlijke punten van het parcours gesitueerd zijn en hoe scherp de tijdsgrens werd ingesteld. Maar voor Niels Bruynseels, die als tweede met de 11-jarige Zangersheide merrie Cas de Liberé in actie komt, hoeft dat geen nadeel te zijn: "Een hoog schrapresultaat is beter dan dat ieder van ons telkens één balk af stoot want met 12 strafpunten kom je nergens."



Chef d'équipe Peter Weinberg volgt die redenering: "De kwaliteit van de paarden en ruiters ligt zo dicht bij elkaar, dat iedereen nul kan rijden maar dat ook iedereen in de fout kan gaan. Het wordt dus een heel open strijd waarin elk van de deelnemende landen kan winnen, dus ook wij."



Jérôme Guery met de 11-jarige BWP-ruin Grand Cru van de Rozenberg en Gregory Wathelet met de 11-jarige merrie maken in die volgorde de wedstrijd vol voor ons land. Wathelet/Coree, die in juli de Grand Slam van Aken wonnen, bleven donderdag in Barcelona als enige Belgische combinatie foutloos in de kwalificatieproef. "Maar Coree is een merrie en dus zoals iedere vrouw een beetje onvoorspelbaar", ging hij al lachend een voorspelling uit de weg.

