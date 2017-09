België plaatst zich nipt voor finale van Nations Cup Jumping in Barcelona Luc Wuyts

20u33 0 Bongarts/Getty Images Gregory Wathelet op archiefbeeld. Meer Sport Met een zesde plaats, ex-aequo met Zweden en Zwitserland, respectievelijk tweede en derde op het laatste Europees kampioenschap in Göteborg, heeft de Belgische jumpingploeg zich in Barcelona geplaatst voor de finale van de Longines Nations Cup, die zaterdagavond vanaf 21 uur betwist wordt.

De kwalificatieproef van vandaag was van een bijzonder hoog niveau. Liefst 19 van de in totaal 60 startende combinaties bleven foutloos op een bijzonder technisch parcours. Dat heeft zeker te maken met het groter springvermogen van de paarden dank zij een steeds efficiëntere fokkerij waarbij ons land zeker een hoofdrol vervult. Pakweg vijf jaar geleden hadden de meeste paarden moeite om over de hindernissen van 1m60 te springen; vandaag in Barcelona hadden de meeste paarden van de toplanden nog dertig centimeter overschot om over diezelfde hoogte te geraken.

De strijd om een Top 8 plaats te veroveren, die recht gaf om naar de finale van zaterdag te gaan, was dan ook bijzonder spannend. Nadat drie combinaties van elk van de 15 deelnemende landen het parcours hadden afgelegd, kwamen nog 9 landen in aanmerking voor 8 plaatsen. Italië, Frankrijk en Canada stonden op kop zonder strafpunt; Nederland, de VS, Duitsland en Zweden volgden met 4 strafpunten en Zwitserland, Ierland en België vochten voor de resterende 8ste plaats met 8 strafpunten. Die kwamen er voor ons land na een desastreuze ronde met 20 strafpunten van Pieter Devos/Espoir en de vier strafpunten, die Niels Bruynseels/Cas de Liberté Z en Jérôme Guery/Grand Cru van de Rozenberg daarna achtereenvolgens opliepen. Uiteraard was het toen al duidelijk dat de 20 punten van Pieter Devos als schrapresultaat zou fungeren.

In de slotronde viel eerst Italië uit de top 8 toen Bruno Chimirri met Tower Mouche 13 strafpunten opliep. Zweden kwam met de vier strafpunten van regerend Europees kampioen Peder Fredricson en H&M Christian K het peleton met 8 strafpunten vervoegen. Gregory Wathelet hield met Coree de nul op het scorebord waardoor België nog steeds in aanmerking kwam voor een Top 8 plaats. Op basis van de optelsom van de tijden van de drie weerhouden combinaties kon ons land de zesde plaats veroveren.



Uitslag:



1. Canada 0 strafpunten

2. Nederland 4

2. VS 4

2. Frankrijk 4

2. Duitsland 4

6. Zwitserland 8

6. België 8

6. Zweden 8



Zaterdag beginnen alle landen terug met nul strafpunten.