België kandidaat om komende WK mannenhockey te organiseren XC

17 oktober 2019

17u44

Bron: Belga 0 Hockey België heeft zijn kandidatuur ingediend om in de zomer van 2022 het eerstvolgende WK in het mannenhockey te organiseren, zo maakte de Internationale Hockeyfederatie (FIH) bekend.

Ook Maleisië diende hiervoor een kandidatuur in. India wil het WK wel opnieuw organiseren, maar dan in de winterperiode van begin 2023. Op 6 november maakt het FIH tijdens zijn Uitvoerend Comité zijn aanbevelingen bekend. Twee dagen later volgt de definitieve toewijzing.

Bij de vrouwen zijn Duitsland, Spanje en Spanje/Nederland kandidaat om het WK tijdens de zomer te organiseren, Maleisië en Nieuw-Zeeland mikken op een wintereditie.

