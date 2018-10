België heeft voor het eerst een wereldkampioen snooker: Ben Mertens, amper 13 (!), wint bloedstollende finale Peter Luysterborg

17u57 31 Meer Sport Sensationeel nieuws uit de snookerwereld: Ben Mertens, amper 13 jaar, heeft zich op het WK U16 in Sint-Petersburg tot wereldkampioen gekroond. De Oost-Vlaming hield in een bloedstollende finale het hoofd koel en klopte de Ier Aaron Hill met 4-3. Het Belgische snooker is een toptalent rijker.

Eind augustus de maat genomen van een profspeler, vandaag wereldkampioen. Het gaat bijzonder hard voor Ben Mertens uit Wetteren. De jonge snookerspeler was met de nodige ambities afgereisd naar het WK in Sint-Petersburg. Na een foutloos parcours wachtte in de finale Aaron Hill, een 16-jarige Ier.

"En die finale verliep superspannend", zegt papa Koen Mertens als we hem contacteren in Rusland. "Ben kwam 1-3 achter, maar vond dan onder grote druk zijn beste niveau. Met een break van 74 maakte hij er 3-3 van. In de 'decider' miste hij een eerste kansje, waarna zijn tegenstander een dertigtal punten kon scoren. De druk werd zo nog wat groter. Met een gelukje kwam hij terug in het frame en speelde vervolgens de tafel op knappe wijze leeg."

Ruim een maand geleden liet Mertens al een eerste keer van zich horen. Op de Paul Hunter Classic versloeg hij de Poolse prof Adam Stefanow. De aandacht van de media was gewekt. Nu Mertens wereldkampioen is - én beter doet dan Luca Brecel, die op zijn veertiende de Europese titel pakte - zal de storm niet snel gaan liggen.

"Het gaat zeer snel voor Ben, maar nu is het aan mij, mijn vrouw en zijn coach om hem te beschermen tegen alle invloeden van buitenaf", aldus papa Mertens. "Uiteindelijk is hij nog maar een kind van dertien. Er komt gigantisch veel op ons af. Aan ons om erover te waken dat de aandacht niet buitenproportioneel wordt. 'De nieuwe O'Sullivan', zo'n titels wil ik straks niet lezen, want daar word ik misselijk van."

Feit blijft: het Belgische snooker is een toptalent rijker. "Er staan inderdaad veel jonge spelers te trappelen: Julien Leclercq, Sybren Sokolowski, Kobe Vanoppen..., het zijn allemaal jonge talenten die elkaar motiveren en beter maken. Hopelijk vormt dit de aanzet om veel jongeren tot de snookersport te bekeren."