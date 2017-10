België haalt knap brons op Longines Nations Cup Jumping, jackpot voor Wathelet YP

10u20

Bron: Belga 0 getty Jérôme Guery op archiefbeeld. Meer Sport Nederland heeft in Barcelona de Longines Nations Cup Jumping gewonnen dankzij de nulronde van slotruiter Harrie Smolders, die uitkomt voor de Belgische stal Euro Horse. België veroverde op een knappe wijze brons dankzij de foutloze ritten van Jérôme Guery en Gregory Wathelet.

'Mister Zero' Harrie Smolders blijft de successen opstapelen. Vijf weken geleden werd hij in het Zweedse Göteborg met zijn 13-jarige Zangersheide merrie Don VHP Z vice-Europees kampioen, vorige week verzekerde hij zich in Rome met hetzelfde paard van de zege in het eindklassement van de Global Champions Tour en in Barcelona reed hij met Don VHP Z als slotruiter de noodzakelijke nulronde om Nederland aan goud te helpen in de finale van de Longines Nations Cup Jumping.





"Dit is in de eerste plaats de verdienste van de ganse ploeg", zette hij op de persconferentie de puntjes op de i. "Maar ik maak een uitzonderlijk jaar mee en ik hoop dat dit nog 20 jaar gaat duren. Don springt zo constant en dat geeft uiteraard het vertrouwen dat je foutloos kan blijven. Maar een resultaat moet nog steeds gereden worden. Toch heb ik het gevoel dat hij moe begint te worden".





De Belgische jumpingploeg reed verdienstelijk naar een derde plaats met een totaal van vier strafpunten, evenveel als de Verenigde Staten maar de totaaltijd van de Belgen was trager dan die van de Amerikanen. Nochtans begon het niet goed voor ons land. Startruiter Pieter Devos ging met het 13-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) al bij de eerste hindernis in de fout; zij herpakten zich voortreffelijk maar jammer genoeg misten zij ook hun laatste sprong waardoor er onmiddelijk acht strafpunten op het scorebord stonden, die weliswaar op het eind van de avond mochten geschrapt worden.





Niels Bruynseels verging het met de 11-jarige Zangersheide merrie al iets beter want zij gingen enkel op de okser van hindernis acht in de fout maar halverwege de finale stond België wel op de zevende plaats. Maar na de pauze reden zowel Jérôme Guery met de 11-jarige BWP-ruin Grand Cru van de Rozenberg als Gregory Wathelet met de 11-jarige merrie Coree een nulronde waardoor ons land toch nog brons kon pakken.





Uitslag 5* Speedproef 1m60:



1. Nederland 1 strafpunt



2. VS 4



3. België 4



4. Zwitserland 8



5. Zweden 8



6. Duitsland 9



7. Frankrijk 13



8. Canada 13





Gregory Wathelet krijgt 100.000 euro extra premie voor foutloze finale

Gregory Wathelet hield tijdens de twee ronden van de finale van de Longines Nations Cup Jumping in Barcelona twee keer de nul op het scorebord en dat leverde hem een extra premie van 100.000 euro op. De bronzen medaille met het team bracht 167.000 euro op.





In totaal slaagden zes combinaties erin om tijdens de twee ronden van de finale van de Longines Nations Cup twee keer foutloos te rijden: de Nederlandse 'Mister Zero' Harrie Smolders, die uitkomt voor de Belgische stal Euro met de Belgische Zangersheide hengst Don VHP Z, zijn landgenoot Jur Vrieling met het 11-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) VDL Glasgow vh Merelsnest, de Amerikaan McLain Ward met HH Azur van het Belgische stamboek SBS en zijn landgenote Lauren Hough met Ohlala, de Canadees Eric Lamaze met Coco Bongo en Gregory Wathelet met Coree.



Nederland, dat de finale won, ontvangt een winstpremie van 417.000 euro.