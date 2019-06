België groepswinnaar op World Cup snooker na zege tegen Schotland YP

28 juni 2019

09u11

Bron: Belga 5 Snooker Luca Brecel en Ben Mertens hebben vandaag tegen Schotland hun laatste groepwedstrijd gewonnen en gaan als nummer 1 van hun poule naar de kwartfinale van de World Cup snooker. In het Chinese Wuxi versloegen ze John Higgins en Stephen Maguire met 3-2.

Brecel potte in de eerste frame een 68 break weg voor een vroege voorsprong. Higgins, viervoudig wereldkampioen, zette in frame twee de 30-jarige Mertens met een 72 break aan de kant. In de dubbelpartij namen de Belgen een 51-0 voorsprong die ze niet meer uit handen gaven. Mertens startte in frame vier met een 36 break, maar na een missertje op zwart kwam de 38-jarige Maguire terug in de wedstrijd en won de frame met 77-36. Brecel versloeg in de beslissende frame voor groepswinst Higgins met een 64 break.

Uitslag groep C:

Schotland - België 3-2

Luca Brecel (Bel) - Stephen Maguire (Sch) 73(68)/30

John Higgins (Sch) - Ben Mertens (Bel) 90(72)/1

Brecel/Mertens (Bel) - Higgins/Maguire (Sch) 95/4

Stephen Maguire (Sch) - Ben Mertens (Bel) 77/36

Luca Brecel (Bel) - John Higgins (Sch) 87(64)/8