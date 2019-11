Belgian Tornados zetten afdaling in, al waagden vier moedigen zich eerst nog aan laatste klimmetje Redactie

Na het bereiken van hun doel, gisteren kwamen de Belgian Tornados aan in het Basecamp (5.364 meter) van de Mount Everest, beleefden onze mannelijke spurtbommen vandaag “een ongelofelijke dag”. Ze sliepen in Gorakshep op een hoogte van 5.160 meter boven de zeespiegel, al doken de temperaturen in de slaapkamers onder nul. Om 4u hadden Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor en Dylan Borlee nog zin in een klim naar de Kala Patthar (5.545m), waar de vier heren en fotograaf Vincent Kalut de zonsopgang konden aanschouwen.

Nadien stond er een tocht van 9u op het programma om af te dalen naar Pangboche (3.900m). Er werd halt gehouden bij de gedenktekens van de Sherpa’s (de plaatselijke Tibetaanse bevolking, red.) die in de Everest het leven had gelaten. Aan het einde van een slopende dag was de hele groep bijzonder moe.

Jacques Borlée en zijn team willen met hun expeditie ook geld inzamelen voor SOS Kinderdorpen. Wie een gift wil doen, kan dat via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal