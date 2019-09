Belgian Tornados trekken naar Mount Everest voor start voorbereiding Tokio 2020 AB

30 september 2019

10u26

Bron: Belga 0 Atletiek De Belgian Tornados vertrekken op 24 oktober naar Nepal. Enkele dagen later starten ze er een expeditie naar het basiskamp van de Mount Everest, 's werelds hoogste berg. De actie geldt als het startschot in de voorbereiding op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

"We trekken op avontuur om elkaar op een dieper niveau te leren kennen, om in alle omstandigheden te leren samenleven. Bovendien is het ook een serieuze fysieke inspanning, en daarmee de start van onze voorbereidingen voor de Olympische Spelen", legt Jacques Borlée, coach van de 4x400 meter-ploeg, uit.

De Belgian Tornados hebben een traditie om een jaar voor de Olympische Spelen op teambuilding te gaan. In 2011 staken ze de tweede grootste gletsjer van Europa in IJsland over met Alain Hubert, in 2015 ging het richting de Grand Canyons in de Verenigde Staten en nu is het de beurt aan de Mount Everest. Op 24 oktober vertrekken ze naar Nepal om op 27 oktober een expeditie naar het basiskamp van de Mount Everest te doen, een tocht van twee weken tot 5.364 meter hoogte.

Voor het eerst linken de Belgian Tornados hun teambuilding ook aan een goed doel. In Nepal zullen ze een bezoek brengen aan een SOS Kinderdorp en geld inzamelen voor de ruim 6.000 kinderen die er door SOS Kinderdorpen worden ondersteund. "We grijpen iedere kans om aandacht te vragen en fondsen in te zamelen voor de kinderen met wie SOS Kinderdorpen werkt. Ik hoop dat heel veel mensen onze inspanning om het basiskamp te bereiken ondersteunen", aldus Borlée.