Belgian Tornados houden eerste keer halt tijdens expeditie en bezoeken Monkey Temple

25 oktober 2019

De Belgian Tornados beginnen vandaag aan hun expeditie naar de ­Himalaya. Deze ochtend kwam het gezelschap aan in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Vandaar trokken Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Julien Watrin en Robin Vanderbemden met coach Jacques Borlée naar de Swaymbhunath - beter bekend als de Monkey Temple - in het centrum van de hoofdstad. Daar genoten ze van de architectuur en het panoramische uitzicht over de stad.

Jacques Borlée wil met zijn expeditie ook geld inzamelen voor een goed doel, dat hem nauw aan het hart ligt: SOS Kinderdorpen. Wie een gift wil doen, kan dat via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal