Belgian Tornados arriveren in Lukla (en persen er zelfs nog een sprintje uit) Redactie

09 november 2019

13u34 0

They did it. De Belgian Tornados zijn weer in Lukla beland. Daar waren ze op 27 oktober aan hun tocht richting het Everest Base Camp begonnen. Het werd een prachtig, maar ook loodzwaar avontuur waarbij de estafetteploeg van coach Jacques Borlée tot het uiterste moest gaan.

Gisteren las u dat Jonathan Borlée, die ziek was geworden, preventief met een helikopter naar Kathmandu werd geëvacueerd. Zijn ploegmaats Kevin Borlée, Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor en Julien Watrin hebben vandaag na een wandeling van zo’n zeven uur vanuit Naamche Lukla bereikt. En de atleten waren zelfs nog in staat om een sprintje te trekken (zie video boven). Van Lukla gaat het morgen met het vliegtuig overigens terug naar de hoofdstad.

Jacques Borlée en zijn team willen met hun expeditie ook geld inzamelen voor SOS Kinderdorpen. Wie een gift wil doen, kan dat via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal