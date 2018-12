Belgian Lions zetten scheve situatie in Portugal recht en overleven prekwalificaties voor EK 2021 MH

02 december 2018

21u55

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische basketbalmannen hebben vandaag tegen Portugal ook hun derde wedstrijd in de prekwalificaties voor het Europees kampioenschap 2021 gewonnen. In Albufeira zetten de Belgian Lions de scheve situatie recht in het vierde kwart: 60-70 (rust: 41-31). België stoot als winnaar van groep C door naar de kwalificaties voor het EK.

Voor het einde van het slotkwart stonden de Belgian Lions nog 56-50 in het krijt tegen de Portugezen. Maar cruciale driepunters van Serron en Salumu inspireerden België tot een remonte. De troepen van bondscoach Casteels namen voor het eerst de leiding met nog 1 minuut en 35 seconden op de klok. Die gaven ze nadien niet meer uit handen. In het vierde quarter kon Portugal maar vier punten meer maken. Sam Van Rossom (17 ptn) en Ismael Bako (15 ptn) waren de uitblinkers bij de Belgen.

In hun eerste prekwalificatiewedstrijd in groep C boekten de Belgen op 13 september een nipte 66-65 zege tegen Portugal. Afgelopen week werd IJsland verslagen met 66-79. België leidt met 6 op 6 en kan niet meer bijgebeend worden. De thuiswedstrijd tegen IJsland (op 24 februari) is helemaal overbodig. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de kwalificatieronde. De andere twee krijgen in augustus 2019 wel nog een tweede kans.