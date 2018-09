Belgian Lions winnen ook tweede wedstrijd tegen Estland LPB

07 september 2018

20u52

Bron: Belga 0

De Belgian Lions hebben ook hun tweede oefeninterland in en tegen Estland gewonnen. In Rakvere werd het 55-68 (rust: 26-39) in de tweede wedstrijd van bondscoach Dario Gjergja, de opvolger van Eddy Casteels.

Hans Vanwijn en Jonathan Tabu deelden de titel van topschutter, met ieder 14 punten. Khalid Boukichou maakte 13 punten. De Belgische basketbalmannen zijn op stage in Estland om er de eerste voorkwalificatiewedstrijd voor het EK 2021 voor te bereiden, donderdag in Pepinster tegen Portugal. Behalve Portugal bevindt ook IJsland zich in de poule van de Belgen in de voorkwalificaties. De groepswinnaar neemt deel aan de eigenlijke kwalificaties voor het EK.