Belgian Lions starten WK-kwalificatiecampagne met vijf nieuwe namen

Bron: Belga 0 GEERT TRESIGNIE Manu Lecomte is een van de afwezigen. Meer Sport Bondscoach Eddy Casteels heeft zijn selectie van twaalf spelers bekendgemaakt voor het eerste deel van de kwalificatie voor het WK van 2019. Zonder Axel Hervelle, die dinsdag zijn afscheid aankondigde, werden vijf nieuwkomers aan de selectie toegevoegd. De Belgian Lions starten hun campagne op 24 november in de Antwerpse Lotto Arena met een partij tegen Frankrijk.

Naast Hervelle is ook Manu Lecomte, die in de Verenigde Staten aan de slag is bij Baylor University in de NCAA (college-basketbal), afwezig. Sam Van Rossom (Valencia) en Matt Lojeski (Panathinaikos), twee Euroleague-spelers, houden zich stand-bye. Nieuwkomers ten opzichte van het EK zijn Hans Vanwijn, Olivier Troisfontaines, Khalid Boukichou, Alex Libert en Retin Obasohan.

Naast Frankrijk zijn ook Rusland en Bosnië tegenstanders van de Lions in poule E in het eerste deel van de WK-kwalificaties. De eerste drie landen van de poule gaan naar het tweede deel van de kwalificaties. Van de 32 Europese ploegen die aan de kwalificaties deelnemen, gaan er uiteindelijk twaalf naar het WK in China in september 2019. Twee maanden geleden geraakten de Lions op het EK niet verder dan de groepsfase.

Begin oktober kreeg Eddy Casteels de bevestiging te mogen voortwerken als bondscoach. Casteels, al sinds 2005 aan het roer van de Belgian Lions, moet proberen de Belgische basketbalmannen voor het eerst in hun geschiedenis naar een WK te leiden.

Selectie Belgian Lions:

Khalid Boukichou (Elan Chalon), Maxime De Zeeuw (Oldenburg), Pierre-Antoine Gillet (Elan Chalon), Vincent Kesteloot (Oostende), Alexandre Libert (Charleroi), Retin Obasohan (Oettinger Rockets), Jean Salumu (Oostende), Quentin Serron (Gravelines), Jonathan Tabu (Bilbao), Olivier Troisfontaines (Okapi Aalstar), Kevin Tumba (Murcia), Hans Vanwijn (Antwerp Giants)